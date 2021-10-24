Diş ağrısını geçirmek için üst üste ağrı kesici içen genç, evinde baygın bulundu

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki otel çalışanı, evinin koridorunda baygın halde bulundu. Gencin diş ağrsı nedeniyle kullandığı ağrı kesiciler yüzünden baygınlık geçirdiği öğrenildi.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde Manavgat ilçesi Emek Mahallesi 3063 sokak üzerindeki bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yakınları Ahmet S. (25) isimli gence ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın üzerine eve gelen polis ekipleri gencin evin koridorunda baygın vaziyette olduğunu gördü. Bunun üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet S'nin, diş ağrısı nedeniyle birden çok ağrı kesici aldığı, ilacın etkisiyle kendisinden geçtiği öğrenildi.
Ahmet S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.