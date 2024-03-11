Diş Hekiminin ölümünde eşi ve 2 şüpheli gözaltına alındı | Video
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinin tanınmış isimlerinden Diş Hekimi Mustafa Kalaycı’nın ölüm olayıyla ilgili gözaltına alınan Kalaycı’nın eşi ve diğer 2 şahıs Gazipaşa Adliyesine sevk edildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Olay, 7 Ocak tarihinde İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Diş Hekimi Mustafa Kalaycı'ya ulaşamayan yakınları, polis ekiplerine haber verdi. Kalaycı'nın yaşadığı binaya gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingirden yardım istedi. Çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri, Kalaycı'yı başından silahla vurulmuş halde ölü olarak buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kalaycı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından cenaze aracına alınan Kalaycı'nın cansız bedeni, Gazipaşa Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.
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