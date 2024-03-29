Diyarbakır’da gasp çetesine ‘Piyon’ operasyonu: 9 kişi tutuklandı | Video 29.03.2024 | 09:25 Diyarbakır’da gasp çetesi, “Piyon” operasyonu ile çökertildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli 6 ayrı dosyadan yargılanarak tutuklanırken, 18 yıl kesinleşen hapis cezası bulunan çete üyesi mutfak dolabında saklanırken yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri; hırsızlık ve gasp yapan şebekeyi, kamera görüntüleri ile dijital arşiv oluşturarak tek tek tespit etti. Polis ekipleri, mağdurları silahla tehdit ederek para isteyen çete üyelerini takibe alarak "Piyon" operasyonu ile çökertti.Operasyonda gasp için kullanılan suç aleti ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda mermi ele geçirildi.Tabancalar, kriminal laboratuvarında balistik incelemeye alındı. Aramalarda, çalınan çok sayıda ziynet eşyası bodrum katında bulunarak mağdurlara teslim edildi.Yakalanan 9 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca 6 ayrı dosyadan yargılanarak tutuklandı. 18 yıl kesinleşen hapis cezası bulunan çete üyesi mutfak dolabında saklanırken yakalandı.