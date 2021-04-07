Diyarbakır'da gelin alma merasimi adı altında skandal görüntüler!
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, düğün öncesi gelin almaya giden damat tarafının sokakta maskesiz halay çekme anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı, 20- 26 Mart tarihli vaka haritasında her 100 bin kişide 36,28 ile 'orta riskli' iller arasında yer alan Diyarbakır'da vaka sayıları, 27 Mart- 2 Nisan verilerine göre 60,05'e ulaştı. İlkbaharın gelişiyle kentte, düğün organizasyonlarının da arttığı gözlendi. Kontrollü normalleşme sürecinde yapılan uyarılara rağmen Bağlar ilçesinde düğün öncesi gelini almaya giden damat ve ailesi, sokakta halay çekti. Araçlarından düğün müziği çalan 9 kişinin maskesiz olarak halay çekme anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.