Dj Gezgin cinayetinde yeni detay! Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Cinayetten önce dikkat çeken paylaşımlar | Video
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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen DJ Gezgin cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Ali Rıza Kılıç'ın iddialarının ardından Müge Anlı ve ekibi DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın cinayet tarihinden 2-3 ay önce paylaştığı dikkat çeken bir şarkıyı buldular. İşte DJ Gezgin cinayeti ile ilgili son dakika haberinin detayları...