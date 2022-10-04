Doç. Dr. Nedim Urhan Hakk’a yürüdü! Bugün son yolculuğuna uğurlanacak | Video

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Eber Gölü’nde çıkan yangın 6 saatte söndürüldü | Video 04.10.2022 | 14:05
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Beykoz'da oltasına yavru köpek balığı takıldı | Video 04.10.2022 | 13:46
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Dört farklı türde uyuşturucuyla yakalandılar | Video 04.10.2022 | 13:39
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Kayseri’de 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 04.10.2022 | 13:15
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Küçük yaşta çocuklara internet üzerinden tacize tutuklama | Video 04.10.2022 | 12:20
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İstiklal Caddesi’nde yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 04.10.2022 | 12:20
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Düğün aracının önünü kesen çocukları böyle tekmeledi | Video 04.10.2022 | 12:20
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Maltepe’de "Hesabı biz öderiz" tartışması kamerada | Video 04.10.2022 | 12:20
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Edirne’de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı | Video 04.10.2022 | 12:52
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Müge Anlı SON BÖLÜM | 4 Ekim 2022 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video 04.10.2022 | 10:54
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Sokak köpeği ile temizlik görevlisinin yürekleri ısıtan dostluğu | Video 04.10.2022 | 11:03
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Duvarı delerek kuyumcuya girmeye çalışan şüpheli polisten kaçamadı | Video 04.10.2022 | 11:02
İlim Kültür ve Eğitim Vakfı (İKEV) 87 yaşındaki Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Nedim Urhan hayatını kaybetti. Urhan bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakiben Karacaahmet aile mezarlığına defnedilecek.