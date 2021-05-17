Video Yaşam "Doktor beni taciz etti" demişti. Görüntüler doktorun suçsuz olduğunu ortaya çıkardı | Video

"Doktor beni taciz etti" demişti. Görüntüler doktorun suçsuz olduğunu ortaya çıkardı | Video

17.05.2021 | 16:46

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Doktor beni taciz etti demişti. Görüntüler doktorun suçsuz olduğunu ortaya çıkardı | Video 02:58
"Doktor beni taciz etti" demişti. Görüntüler doktorun suçsuz olduğunu ortaya çıkardı | Video 17.05.2021 | 16:46
Emanet otomobille seyir halindeyken alt yola böyle uçtu | Video 00:42
Emanet otomobille seyir halindeyken alt yola böyle uçtu | Video 17.05.2021 | 16:46
Esra Erol canlı yayın izle: 17 Mayıs 2021 Pazartesi atv izle! Esra Erol'a canlı yayında büyük sürpriz 08:04
Esra Erol canlı yayın izle: 17 Mayıs 2021 Pazartesi atv izle! Esra Erol'a canlı yayında büyük sürpriz 17.05.2021 | 16:35
Domuzlar Bodrum marinaya kadar indi | Video 02:56
Domuzlar Bodrum marinaya kadar indi | Video 17.05.2021 | 15:57
Önce kayınçosuna, sonra kendi canına kıydı. O anlar kamerada | Video 01:32
Önce kayınçosuna, sonra kendi canına kıydı. O anlar kamerada | Video 17.05.2021 | 15:57
Otomobilin çarpmasıyla 40 metre öteye fırlayan genç kız kurtarılamadı | Video 03:00
Otomobilin çarpmasıyla 40 metre öteye fırlayan genç kız kurtarılamadı | Video 17.05.2021 | 15:23
Müslüman olan kadın müftüyü görünce gözyaşlarına boğuldu | Video 04:30
Müslüman olan kadın müftüyü görünce gözyaşlarına boğuldu | Video 17.05.2021 | 14:40
Zehirli deniz çıyanının izmarit balıklarının yumurtalarına saldırması su altı kamerasında | Video 00:59
Zehirli deniz çıyanının izmarit balıklarının yumurtalarına saldırması su altı kamerasında | Video 17.05.2021 | 14:40
İstanbul'da 'Taciz' iddiasıyla dövülüp görüntüleri sosyal medyada paylaşılan doktor Yargısız infaz yaptılar 06:01
İstanbul'da 'Taciz' iddiasıyla dövülüp görüntüleri sosyal medyada paylaşılan doktor "Yargısız infaz yaptılar" 17.05.2021 | 15:18
İstanbul Şişli'de bariyerleri parçalayan otomobil tamirci dükkanının önüne böyle düştü 02:12
İstanbul Şişli'de bariyerleri parçalayan otomobil tamirci dükkanının önüne böyle düştü 17.05.2021 | 14:27
Bursa'da hayatını kaybeden paraşütçünün ölüme gidiş anı görüntüleri ortaya çıktı 01:11
Bursa'da hayatını kaybeden paraşütçünün ölüme gidiş anı görüntüleri ortaya çıktı 17.05.2021 | 13:40
Annelerinin yiyecek getirmesini bekleyen yavru tilkilerin sevimli halleri kameralara yansıdı | Video 05:08
Annelerinin yiyecek getirmesini bekleyen yavru tilkilerin sevimli halleri kameralara yansıdı | Video 17.05.2021 | 12:30
Karadeniz'in taş gövdeli tek yel değirmeni | Video 03:48
Karadeniz'in taş gövdeli tek yel değirmeni | Video 17.05.2021 | 12:30
Tunç Soyer'in temiz körfez sözleri boşa çıktı. İzmir'de kanalizasyon suları denize dökülüyor | Video 00:30
Tunç Soyer'in "temiz körfez" sözleri boşa çıktı. İzmir'de kanalizasyon suları denize dökülüyor | Video 17.05.2021 | 12:31
313 milyon TL değerindeki 1 ton uyuşturucu hap böyle sergilendi | Video 02:07
313 milyon TL değerindeki 1 ton uyuşturucu hap böyle sergilendi | Video 17.05.2021 | 11:35
Müge Anlı'da Nezen Germiyen cinayeti itirafı olayında son dakika! Cezaevi arkadaşından Müge Anlı'da şok açıklamalar... 16:35
Müge Anlı'da Nezen Germiyen cinayeti itirafı olayında son dakika! Cezaevi arkadaşından Müge Anlı'da şok açıklamalar... 17.05.2021 | 11:45
Antalya'da kan donduran görüntü... İnsan kafatası! 01:49
Antalya'da kan donduran görüntü... İnsan kafatası! 17.05.2021 | 10:05
Taksi, nehir kenarındaki iki kişinin üzerine böyle düştü | Video 03:00
Taksi, nehir kenarındaki iki kişinin üzerine böyle düştü | Video 17.05.2021 | 10:32
Avatar Atakan, 500 lira için hiç düşünmeden karısını böyle suya attı | Video 00:17
Avatar Atakan, 500 lira için hiç düşünmeden karısını böyle suya attı | Video 17.05.2021 | 10:44
Pendik’te bıçaklı dehşet: 1 yaralı | Video 01:44
Pendik’te bıçaklı dehşet: 1 yaralı | Video 17.05.2021 | 10:32

Kadıköy’de yabancı uyruklu genç kadın, bir diş doktoru tarafından tacize uğradığını söyleyince çevredeki vatandaşlar doktoru darp etti. Polis ekipleri tarafından incelenen güvenlik kameraları sonrası doktorun suçsuz olduğu ortaya çıktı. Doktor ile yabancı uyruklu kadının arasında yaşananlar ve doktorun darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Taciz iddialarının asılsız olduğunu söyleyen doktor, "Benden para istedi. Talebini kabul etmeyince balkona çıkarak ‘bana tecavüz ediyorlar’ diye bağırmaya başladı. Sesleri duyanlar binanın önüne toplandı ve beni darp ettiler. Resmen yargısız infaz ettiler. Kamera kayıtları olmasaydı durumu ispatlayamayacaktık" diye konuştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy Bahariye Caddesi üzerinde bulunan bir diş kliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, önceden temizlik işleriyle uğraştığı ve kısa süre önce işten ayrıldığı diş kliniğine gelen yabancı uyruklu genç kadın, diş doktoru olan patronu İsmail Berker'in yanına gelerek para istedi. Berker'den olumsuz yanıt alan genç kadın balkona çıkıp tacize uğradığını iddia ederek bağırmaya başladı. Sesler duyan çevredeki vatandaşlar diş kliniğinin olduğu apartman girişine gelerek aşağıya inen doktor Berker'i darp etti. Yaşanan olay sonrası adrese gelen polis ekipleri Berker'i gözaltına aldı. Konuya ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında incelenen kamera kayıtları sonrası Berker'in suçsuz olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan doktor Berker'in darp edildiği o anlar ve genç kadın balkona çıkarak taciz iddiasını ortaya attığı dakikalar güvenlik kamerasına yansıdı.

"YÜKLÜ MİKTARDA PARA İSTEDİ"
İddiaların asılsız olduğunu belirten Berker, "Bu kadın önceden bir çalışanımızdı ve işten ayrıldı. Son çalıştığı iş yeri de kendisine bir ev tahsis ediyor. Kendisi de bu eve erkek arkadaşını getirince işten çıkarılıyor. Parasız kaldığını söyleyerek benim yanıma geliyor. Bende para veremeyeceğimi söyleyince 'taciz ettiğini söylerim herkese' diye tehdit etti. Görüntülerde zaten her şey belli oluyor. Hiç bir şekilde kendisine temasım dahi olmadı. Ben bu şahsın talebini kabul etmeyince balkona çıkarak 'bana tecavüz ediyorlar' diye bağırmaya başladı. Sesleri duyanlar binanın önüne toplandı ve beni darp ettiler. Resmen yargısız infaz ettiler. Kamera kayıtları olmasaydı durumu ispatlayamayacaktık. Polislerimiz görüntüleri inceleyince serbest kaldım" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA