Video Yaşam Dolandırıcılara 'Medcezir' operasyonu: 8 gözaltı | Video
Dolandırıcılara 'Medcezir' operasyonu: 8 gözaltı | Video

Dolandırıcılara 'Medcezir' operasyonu: 8 gözaltı | Video

23.12.2023 | 10:20

DİYARBAKIR merkezli, İstanbul'da polis ekiplerinin, sosyal medyada oluşturdukları sahte kadın profilleriyle mağdurları tehdit edip dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik 'Medcezir' adlı operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sosyal medyada oluşturdukları sahte kadın profilleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Diyarbakır ve İstanbul'da belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, sözde kadınların yakınları rolüyle mağdurlara 'Para göndermezsen şikayetçi oluruz' diye tehdit edip, tehdide göz yummayanları ise sözde hukuk bürosundan avukat rolüyle arayıp uzlaşma teklifi sunup para aldığı tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca, haksız yolla elde ettiği kazançların farklı banka hesaplarına yatırılmasını sağladığı, başka hesaplara da havale ederek 'Girdap' adı verilen yöntemle izlerini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi.

BASKINDA BİLGİSAYARI PENCEREDEN ATTI
Operasyonda bir şüpheli, polisi gördüğü sırada dizüstü bilgisayarını pencereden attı. Bilgisayara incelenmek üzere el koyulurken, şüphelilerin elde ettiği paraları ATM'den çektiği anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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