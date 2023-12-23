Dolandırıcılara 'Medcezir' operasyonu: 8 gözaltı | Video
DİYARBAKIR merkezli, İstanbul'da polis ekiplerinin, sosyal medyada oluşturdukları sahte kadın profilleriyle mağdurları tehdit edip dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik 'Medcezir' adlı operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
BASKINDA BİLGİSAYARI PENCEREDEN ATTI
Operasyonda bir şüpheli, polisi gördüğü sırada dizüstü bilgisayarını pencereden attı. Bilgisayara incelenmek üzere el koyulurken, şüphelilerin elde ettiği paraları ATM'den çektiği anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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