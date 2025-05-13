Video Yaşam Drift atarken arkadaşlarını camdan aşağı düşürdüler | Video
Drift atarken arkadaşlarını camdan aşağı düşürdüler | Video

Drift atarken arkadaşlarını camdan aşağı düşürdüler | Video

13.05.2025 | 09:42

Arnavutköy'de araçla drift atan bir grup genç, arkadaşlarını camdan düşürdü. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, geçtiğimiz gün Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde gerçekleşti. Hafif ticari araç ile yol üzerinde drift atarak kendilerince eğlenen gençler faciaya davetiye çıkarttı. Şoför manevra hareketleri yaparken camdan sarkarak eğlenmeye çalışan bir kişi tutunamayarak yere düştü. Gencin yere düşme anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin drift anında yere düştüğü ve arkadaşlarının panikle başına koşuşturduğu sonrasında yere düşen kişinin de araca bindirilerek olay yerinden hızla uzaklaşıldığı görüldü.
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