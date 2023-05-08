Video Yaşam Düğün konvoyunda ilginç anlar: Damadın önünü keserek okey masasına oturttular | Video
Düğün konvoyunda ilginç anlar: Damadın önünü keserek okey masasına oturttular | Video

Düğün konvoyunda ilginç anlar: Damadın önünü keserek okey masasına oturttular | Video

08.05.2023 | 15:23

Bolu’nun Göynük ilçesinde düzenlen bir düğün töreninde gelin almaya giden konvoyun önünü kesen damadın arkadaşları, damadı okey masasına oturttu.

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Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Örencik köyünde, Sercan Şahin ve Masude Öztop dünya evine girdi. Düğün sabahında Örencik köyünden Göynük ilçesinin merkezine gelin almaya giden konvoyu damat Sercan Şahin'in arkadaşları durdurdu. Damadın arkadaşları İlker Metin, Taner Metin, Mehmet Ural yolun ortasına okey masası kurdu. Damadı da okey masasına oturtan arkadaşları, damada okey oynattırdı. Düğün konvoyunda yaşanan ilginç anlar ise kameraya kaydedildi. Göynük halkı, Göynük ilçesinde bu tarz düğün geleneklerinin sürdürüldüğünü ifade etti. Damadın okey oyununda kazanmasıyla birlikte düğün konvoyu gelin almaya doğru hareket etti.

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