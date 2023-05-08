Düğün konvoyunda ilginç anlar: Damadın önünü keserek okey masasına oturttular | Video
Bolu’nun Göynük ilçesinde düzenlen bir düğün töreninde gelin almaya giden konvoyun önünü kesen damadın arkadaşları, damadı okey masasına oturttu.
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