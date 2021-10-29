Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:04
Düğün öncesi kısır gecesi hazırlığında kavga: 3 yaralı 29.10.2021 | 13:48
00:29
Amatör balıkçının lüfer heyecanı...İlk kez balık yakaladı böyle sevindi 29.10.2021 | 13:31
00:42
Malatya'daki bıçakla öldürme olayına 4 tutuklama 29.10.2021 | 13:31
00:50
Panelvan araç duvara çarpıp böyle takla attı: 1 ölü, 2 yaralı 29.10.2021 | 13:03
06:18
Depremzede çocuklar 'kumlu ev'i unutamıyor 29.10.2021 | 11:51
01:53
Son dakika: Gebze'de boş yolcu treninin 2 vagonu raydan çıktı 29.10.2021 | 12:47
11:22
02:05
Edirne’de işyeri yanan terzi gözyaşlarını tutamadı 29.10.2021 | 11:25
02:51
Elazığ'da park halindeki minibüs alev alev yandı 29.10.2021 | 11:23
04:41
02:35
Balon balığı tebliği değişiyor, kuyruk alımı geri geliyor 29.10.2021 | 11:02
04:09
Nevşehir Kapadokya'da balonlar, Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle havalandı 29.10.2021 | 10:06
17:07
00:16
Genç kızların sosyal medya tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü | Video 29.10.2021 | 11:03
01:30
Hırsızlık şüphelisinin rahat tavırları pes dedirtti 29.10.2021 | 10:46
00:57
Kuyumcuyu öldürüp soygun yaptı! | Video 29.10.2021 | 10:47
01:15
Çaldıkları otomobille kaza yapınca parçalarını söküp aldılar 29.10.2021 | 10:17
02:43
Suuçtu Şelalesi'nde sonbahar güzelliği 29.10.2021 | 10:01
00:13
Küçük çocuk ölümden kıl payı kurtuldu | Video 29.10.2021 | 09:55
02:38
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı 29.10.2021 | 09:38
ERZURUM Palandöken ilçesinde kısır gecesi hazırlığı sırasında iki aile arasında kavga çıktı, taraflar taş ve sopalarla birbirine saldırdı. 3 kişinin yaralandığı kavgayı polis ayırırken, bölgeye gönderilen takviye ekip mahallede tedbir aldı.
Olay, Palandöken ilçesi Küme Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün öncesi erkeklerin kendi aralarında düzenlediği kısır gecesi hazırlığında kavga çıktı. Kadınların da dahil olduğu kavgada taraflar taş ve sopalarla birbirine saldırdı, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kurusıkı tabancanın da kullanıldığı kavgaya müdahale etti. Kafasından aldığı darbe ile kanlar içinde kalan yaralılardan biri, polis aracıyla hastaneye götürüldü. Yaralanan diğer 2 kişi de hastaneye kaldırıldı. Gerginliğin devam etmesi üzerine bölgeye özel harekat polisleri de yönlendirildi. Ekipler, bir süre güvenlik için mahallede bekledi.