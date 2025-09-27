Düğünde ateş alan silah 20 yaşındaki genci hayattan kopardı | Video
Mersin'de bir düğünde kazara ateş aldığı değerlendirilen silahtan çıkan mermi ile vurularak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki Yakup Sarıca hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili şüphelinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.
Adli tıpta yapılan otopsi sonrasında Hz. Ali Camii'ye getirilen gencin naaşı, kılınan namazın ardından Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Düğünde ateş alan silah 20 yaşındaki genci hayattan kopardı | Video 27.09.2025 | 15:49
