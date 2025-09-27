Video Yaşam Düğünde ateş alan silah 20 yaşındaki genci hayattan kopardı | Video
Düğünde ateş alan silah 20 yaşındaki genci hayattan kopardı | Video

Düğünde ateş alan silah 20 yaşındaki genci hayattan kopardı | Video

27.09.2025 | 15:49

Mersin'de bir düğünde kazara ateş aldığı değerlendirilen silahtan çıkan mermi ile vurularak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki Yakup Sarıca hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili şüphelinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, merkez Akdeniz İlçesi Şevket Sümer Mahallesi 5966 sokaktaki bir evinde çatısında meydana geldi. İddiaya göre, düğüne gelen bazı kişiler silahlarla ateş etmek için çatıya çıktı. Şahısların ateş ettiği sırada çatıda bulunan Yakup Sarıca bir tabancadan çıkan kurşunla sırtından vuruldu. Yaralanan Sarıca, orada bulunanlar tarafından şehir hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri şüphelinin belirlenmesi için çalışma başlatırken, çok sayıda boş kovan bulunduğu öğrenildi.
Adli tıpta yapılan otopsi sonrasında Hz. Ali Camii'ye getirilen gencin naaşı, kılınan namazın ardından Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Düğünde ateş alan silah 20 yaşındaki genci hayattan kopardı | Video 01:01
Düğünde ateş alan silah 20 yaşındaki genci hayattan kopardı | Video 27.09.2025 | 15:49
Ankara’da ’yol verme’ tartışmasında silahlı tehdit! Korku dolu anlar kamerada | Video 01:00
Ankara'da 'yol verme' tartışmasında silahlı tehdit! Korku dolu anlar kamerada | Video 27.09.2025 | 12:44
Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı’nda 15 gemi ile Geçit Töreni düzenlendi | Video 03:44
Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı'nda 15 gemi ile Geçit Töreni düzenlendi | Video 27.09.2025 | 12:29
Reklam panosu direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı | Video 00:50
Reklam panosu direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı | Video 27.09.2025 | 11:55
Gece yarısı husumetlisinin aracını kundakladı | Video 00:36
Gece yarısı husumetlisinin aracını kundakladı | Video 27.09.2025 | 11:07
Ordu’da yangın korkuttu! 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi | Video 00:22
Ordu'da yangın korkuttu! 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi | Video 27.09.2025 | 10:44
Kayseri’de yasadışı bahsin para nakliyecilerine operasyon: 11 gözaltı | Video 00:49
Kayseri’de yasadışı bahsin para nakliyecilerine operasyon: 11 gözaltı | Video 27.09.2025 | 09:35
Dolandırıcı 128 saatlik kamera incelemesiyle tespit edildi: 1 gözaltı | Video 00:10
Dolandırıcı 128 saatlik kamera incelemesiyle tespit edildi: 1 gözaltı | Video 27.09.2025 | 08:50
Şarkıcı Güllü’nün düşmeden önceki son anları ortaya çıktı! Kızı ve arkadaşı çığlıklarla aşağıya koştu! İşte o anlar... | Video 00:49
Şarkıcı Güllü'nün düşmeden önceki son anları ortaya çıktı! Kızı ve arkadaşı çığlıklarla aşağıya koştu! İşte o anlar... | Video 27.09.2025 | 08:49
Trafikte servis şoförü sürücüyü böyle tehdit etti: Nefesini keserim! | Video 00:15
Trafikte servis şoförü sürücüyü böyle tehdit etti: "Nefesini keserim!" | Video 26.09.2025 | 16:56
Kazadan 6 saat sonra bulunmuşlardı, bugün son yolculuklarına uğurlandılar | Video 05:11
Kazadan 6 saat sonra bulunmuşlardı, bugün son yolculuklarına uğurlandılar | Video 26.09.2025 | 15:59
Eşini bardak ve yumruk darbesi ile öldüren koca adliyeye sevk edildi | Video 03:15
Eşini bardak ve yumruk darbesi ile öldüren koca adliyeye sevk edildi | Video 26.09.2025 | 15:01
Alışverişe gitti, bisikleti çalındı! O anlar kamerada | Video 00:55
Alışverişe gitti, bisikleti çalındı! O anlar kamerada | Video 26.09.2025 | 14:14
Eyüpsultan’da yemek sonrası fenalaşan anne kalp krizi geçirmiş, 2 çocuğu hayatını kaybetmişti: Son görüntüleri ortaya çıktı! | Video 02:44
Eyüpsultan'da yemek sonrası fenalaşan anne kalp krizi geçirmiş, 2 çocuğu hayatını kaybetmişti: Son görüntüleri ortaya çıktı! | Video 26.09.2025 | 13:36
Avcılar’da iki yıl önce zıpkınla vurduğu ağabeyini bu defa kurşunlayan şahıs kamerada | Video 03:24
Avcılar’da iki yıl önce zıpkınla vurduğu ağabeyini bu defa kurşunlayan şahıs kamerada | Video 26.09.2025 | 13:11
Artvin’de mest eden sis bulutları böyle görüntülendi | Video 00:45
Artvin'de mest eden sis bulutları böyle görüntülendi | Video 26.09.2025 | 12:04
Liseli öğrencinin telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şahıs kamerada | Video 01:14
Liseli öğrencinin telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şahıs kamerada | Video 26.09.2025 | 12:04
Ardahan’da 20 milyon TL’lik nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama | Video 00:32
Ardahan’da 20 milyon TL’lik nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama | Video 26.09.2025 | 11:12
Küçükçekmece’de kadını zorla araca bindirip böyle götürdü | Video 00:43
Küçükçekmece'de kadını zorla araca bindirip böyle götürdü | Video 26.09.2025 | 10:57
Dinlenme tesisinde kalp krizi geçirdi, hastanede hayatını kaybetti | Video 00:45
Dinlenme tesisinde kalp krizi geçirdi, hastanede hayatını kaybetti | Video 26.09.2025 | 10:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY