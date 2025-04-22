Düğünde "halay başı" kavgası! 1 ağır yaralı | Video
Siirt'te bir düğünde halay başı olma meselesi yüzünden çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi bıçakla, 4 kişi de darp sonucu yaralandı.
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