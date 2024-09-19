Video Yaşam Duyan şaştı kaldı: Yemek borusu genişleyen yavru kedi tavuk sesi çıkartıyor | Video
Duyan şaştı kaldı: Yemek borusu genişleyen yavru kedi tavuk sesi çıkartıyor | Video

Duyan şaştı kaldı: Yemek borusu genişleyen yavru kedi tavuk sesi çıkartıyor | Video

19.09.2024 | 10:53

Eskişehir'de yemek borusunun genişlemesi nedeniyle tavuk sesi çıkartan yavru kedi görenleri şaşırtırken, götürüldüğü veteriner kliniğindeki tedavisi devam ediyor. 'Kupa' isimli sevimli kediye tedavi sonrası için sıcak bir yuva aranıyor.

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Yaklaşık 60 günlük olduğu tahmin edilen 600 gram ağırlığındaki yavru sokak kedisi, yemek yememesi ve kusması nedeniyle bir hayvansever tarafından geçtiğimiz günlerde veteriner kliniğine götürüldü. Bilinmeyen bir nedenle tavuk sesi de çıkartan yavru kedi, teslim edildiği klinikte tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerin ardından yavru kedinin yemek borusunda genişleme olması nedeniyle hastalanarak bu sesi çıkarttığı belirlendi. Bunun üzerine özel bir şekilde besleme programına ve ilaç tedavisine başlandı. Hastalığı ilerlemiş olan yavru kedinin sağlık durumu gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte zaman içerisinde kontrol altına alındı. Tedavi sürecinin başarıyla sonuçlanması amacıyla büyük gayret gösteren veteriner kliniği ise, yavru kediyi sahiplendirebilmek için uygun bir yuva arıyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE YEMEK BORUSUNDA BİR GELİŞME BEKLİYORUZ ÇÜNKÜ ŞU ANDA KUSMALARI KONTROL ALTINA ALINDI"
Veteriner hekim Evren Fatih Mumcu, "İsmini 'Kupa' koyduk. Kupa sokaktan geldi. Bize tedavisi için bir hayvansever getirdi. Kendisi yemek yemiyordu, kusuyordu. Bunun üzerine biz gerekli röntgen teşhisini yaptık ve yemek borusunda bir genişleme gördük. Bir patoloji olduğunu fark ettik. Bunun sonucunda özel bir şekilde besleme yapıyoruz, ilaçlarını kullanıyor. Önümüzdeki süreçte yemek borusunda bir gelişme bekliyoruz çünkü şu anda kusmaları kontrol altına alındı. Eğer tedavisi başarıyla sonuçlanırsa uygun gördüğümüz bir takdirde sahiplendirmek isteriz" dedi.

"KEDİMİZ TAVUK GİBİ GIDAKLAMA ŞEKLİNDE SESLER ÇIKARTMAKTA"
Yavru kedinin rahatsızlığı nedeniyle tavuk benzeri bir ses çıkartmasına değinen Mumcu, "Bu sesin nedeni, yemek borusu aşırı derecede genişlediği için soluk borusuna ve yutağa baskı yapmakta. Zaman zaman oralarda titreşimler oluşturup, kedimiz zaman zaman tavuk gibi gıdaklama şeklinde sesler çıkartmakta ama bunun düzeleceğini tahmin ediyoruz. Böyle vakalar gördük. Yemek borusu genişleme hastalığı megaözafagus ama her hasta böyle sesler çıkartmaz. Bu kedide büyük ihtimalle hastalık biraz ileri" şeklinde konuştu.

"BİZİM BESLEDİĞİMİZ ŞEKİLDE BESLEYEBİLECEK BİR KİŞİ ARIYORUZ"
Fatih Mumcu, yavru kedinin 600 gram olması nedeniyle şu anda hiçbir aşı uygulayamadıkları bilgisine de paylaşarak sözlerine şöyle devam etti:
"Özel bir aşı yapacağız. Eğer bu süreçte herhangi bir hastalık kapmazsa sonrasında sahiplendireceğiz ama yine de sokaktan gelen bir kedi, hastalıklara açık. Kilo almaya başladı. İlk geldiğinde daha zayıftı. Şu anda ayağa kaldırarak direkt midesine gidecek tarzda bir besleme yapıyoruz. Yavru kediler bazen yabancı cisim yiyebiliyor ya da gelişim bozukluğu olabiliyor. Bu kedide olduğu gibi. O yüzden yavru kedilerde böyle semptomlar olursa en kısa sürede tetkikleri yapılsın ki yavruyken hastalıklar çok daha hızlı iyileşiyor, çözüme kavuşabiliyor. Biz bu kediyi sahiplendirmek istiyoruz. O yüzden isteyen bize ulaşabilir ama tabii tedavisi bittikten sonra. Bizim beslediğimiz şekilde besleyebilecek bir kişi arıyoruz."
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