E-5 Karayolu’nda araç alev topuna döndü: Sağlık kontrolü yerine görüntü çekmeye devam etti | Video
E-5 Karayolu Okmeydanı Mevkii'nde seyir halinde ilerleyen bir otomobil bir anda alev aldı. Sürücü, son anda araçtan inerken alev topuna dönen araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin sürücüye müdahale etmeye geldiği esnada ise sürücünün yanan aracını video çekmeye devam etmesi ilginç görüntüler oluşturdu.
SAĞLIK KONTROLÜ YERİNE GÖRÜNTÜ ALMAYA DEVAM ETTİ
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. Olay anı saniye saniye vatandaş kameralarına yansırken, araç sürücüsünün sağlık ekiplerinin kendisini kontrole geldiği sırada yanan aracını videoya çekmeye devam etmesi ise polis ekiplerinin tepkisine yol açtı.
Araç sürücüsü yaşanan olayla ilgili, "Haliç Köprüsü'nün çıkışında araçtan duman çıkmaya başladı. Sonra alev aldı, itfaiyeye haber verdik" dedi.
Olaya tanık olan bir vatandaş ise, "Araçlar o kadar muayeneye girip çıkıyor ancak bir tane aracın içinde yangın söndürme tüpü yok. Yoldan geçen araçlara yalvardık, kimse durmadık" ifadelerini kullandı.
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