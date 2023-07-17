Video Yaşam E-5 Karayolu’nda araç alev topuna döndü: Sağlık kontrolü yerine görüntü çekmeye devam etti | Video
E-5 Karayolu’nda araç alev topuna döndü: Sağlık kontrolü yerine görüntü çekmeye devam etti | Video

E-5 Karayolu’nda araç alev topuna döndü: Sağlık kontrolü yerine görüntü çekmeye devam etti | Video

17.07.2023 | 11:34

E-5 Karayolu Okmeydanı Mevkii'nde seyir halinde ilerleyen bir otomobil bir anda alev aldı. Sürücü, son anda araçtan inerken alev topuna dönen araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin sürücüye müdahale etmeye geldiği esnada ise sürücünün yanan aracını video çekmeye devam etmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, E-5 Karayolu Okmeydanı yan yol mevkiinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, seyir halinde ilerleyen bir araç henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde alev aldı. Otomobilden alevler yükseldiğini gören sürücü ve vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Otomobil, kısa sürede alev topuna dönerken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

SAĞLIK KONTROLÜ YERİNE GÖRÜNTÜ ALMAYA DEVAM ETTİ
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. Olay anı saniye saniye vatandaş kameralarına yansırken, araç sürücüsünün sağlık ekiplerinin kendisini kontrole geldiği sırada yanan aracını videoya çekmeye devam etmesi ise polis ekiplerinin tepkisine yol açtı.
Araç sürücüsü yaşanan olayla ilgili, "Haliç Köprüsü'nün çıkışında araçtan duman çıkmaya başladı. Sonra alev aldı, itfaiyeye haber verdik" dedi.
Olaya tanık olan bir vatandaş ise, "Araçlar o kadar muayeneye girip çıkıyor ancak bir tane aracın içinde yangın söndürme tüpü yok. Yoldan geçen araçlara yalvardık, kimse durmadık" ifadelerini kullandı.

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