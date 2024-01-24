Video Yaşam Edirne tefecilere operasyon: 6 gözaltı | Video
Edirne tefecilere operasyon: 6 gözaltı | Video

Edirne tefecilere operasyon: 6 gözaltı | Video

24.01.2024 | 13:26

Edirne’nin Keşan ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edirne İl jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yaparak yasadışı bir şekilde kazanç elde eden şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde 6 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda, 51 boş senet, 1 dolu senet, 3 alacak-verecek çizelgesi, 1 borçlu isimlerin yazılı olduğu ajanda, 4 tapu senedi, 2 noter araç satış sözleşmesi, 6 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 2 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin sorgusu devam ediyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Edirne tefecilere operasyon: 6 gözaltı | Video 01:09
Edirne tefecilere operasyon: 6 gözaltı | Video 24.01.2024 | 13:26
Beyoğlu’nda satırlı Kız arkadaşıma yan baktın kavgası kamerada | Video 01:05
Beyoğlu’nda satırlı "Kız arkadaşıma yan baktın" kavgası kamerada | Video 24.01.2024 | 12:32
Beyoğlu’nda balistik yelekli silahlı çete çökertildi | Video 04:22
Beyoğlu’nda balistik yelekli silahlı çete çökertildi | Video 24.01.2024 | 12:32
Mola yapan işçilerin köpekle halayı kamerada | Video 00:20
Mola yapan işçilerin köpekle halayı kamerada | Video 24.01.2024 | 12:32
Motosikletten düşen gencin üzerinden araç geçti | Video 00:39
Motosikletten düşen gencin üzerinden araç geçti | Video 24.01.2024 | 12:32
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin karara itiraz | Video 03:10
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin karara itiraz | Video 24.01.2024 | 12:32
Heimlich manevrasıyla yaşlı adamın hayatını kurtardı | Video 02:04
Heimlich manevrasıyla yaşlı adamın hayatını kurtardı | Video 24.01.2024 | 12:32
Ağrı’da yüksek bölgelerde bulunan köylerde evler kar altında kaldı | Vidseo 02:24
Ağrı’da yüksek bölgelerde bulunan köylerde evler kar altında kaldı | Vidseo 24.01.2024 | 12:18
Gaziantep’te çatışmayı aratmayan düğün: Çocuklara rağmen silahlar patladı | Video 02:21
Gaziantep'te çatışmayı aratmayan düğün: Çocuklara rağmen silahlar patladı | Video 24.01.2024 | 11:44
Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Ali Diken cinayetinde kan donduran itiraf: Döverek öldürdüm! | Video 04:35
Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Ali Diken cinayetinde kan donduran itiraf: "Döverek öldürdüm!" | Video 24.01.2024 | 11:49
Esenler’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video 02:01
Esenler’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video 24.01.2024 | 11:30
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Ocak 2024 Çarşamba atv izle! | Video 04:00
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Ocak 2024 Çarşamba atv izle! | Video 24.01.2024 | 10:43
İlk Türk Astronot için iki kıta ortasında Türk Bayrağı asıldı | Video 02:55
İlk Türk Astronot için iki kıta ortasında Türk Bayrağı asıldı | Video 24.01.2024 | 10:34
Türk sivil toplum kuruluşlarından Japonya’daki depremzedelere sıcak yemek dağıtımı | Video 06:15
Türk sivil toplum kuruluşlarından Japonya'daki depremzedelere sıcak yemek dağıtımı | Video 24.01.2024 | 10:34
Sivas’ta, 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 yaralı | Video 01:12
Sivas'ta, 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 yaralı | Video 24.01.2024 | 10:31
FETÖ’cü dolap faresi böyle yakalandı Video 00:32
FETÖ’cü dolap faresi böyle yakalandı < Video 24.01.2024 | 10:38
Bursa’da 500 polisle ’huzur’ uygulaması: 7 kişi yakalandı | Video 01:13
Bursa'da 500 polisle 'huzur' uygulaması: 7 kişi yakalandı | Video 24.01.2024 | 10:25
Şanghay’da Türk gemisi battı! Yaşananlar kamerada Allahım batıyoruz! | Video 02:21
Şanghay'da Türk gemisi battı! Yaşananlar kamerada "Allahım batıyoruz!" | Video 24.01.2024 | 10:12
Bursa’da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 01:52
Bursa'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 24.01.2024 | 09:27
Sibergöz-17 operasyonlarında 15 ilde toplam 56 şüpheli yakalandı | Video 01:19
Sibergöz-17 operasyonlarında 15 ilde toplam 56 şüpheli yakalandı | Video 24.01.2024 | 08:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA