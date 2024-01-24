Edirne tefecilere operasyon: 6 gözaltı | Video 24.01.2024 | 13:26 Edirne’nin Keşan ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edirne İl jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yaparak yasadışı bir şekilde kazanç elde eden şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.Edirne'nin Keşan ilçesinde 6 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda, 51 boş senet, 1 dolu senet, 3 alacak-verecek çizelgesi, 1 borçlu isimlerin yazılı olduğu ajanda, 4 tapu senedi, 2 noter araç satış sözleşmesi, 6 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 2 av tüfeği fişeği ele geçirildi.Gözaltına alınan 6 şüphelinin sorgusu devam ediyor.