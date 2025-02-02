Video Yaşam Eğlence merkezindeki kavga hastanede devam etti: 3 yaralı | Video
Eğlence merkezindeki kavga hastanede devam etti: 3 yaralı | Video

Eğlence merkezindeki kavga hastanede devam etti: 3 yaralı | Video

02.02.2025 | 08:40

Bartın'da bir eğlence merkezinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olayın ardından hastaneye akın eden eden taraflar, yaralılara saldırmak isteyince bu kez hastane karıştı.

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Edinilen bilgiye göre Bartın İnkumu yolu üzerinde bulunan bir eğlence merkezinde, bıçaklı, tekmeli ve yumruklu kavga çıktı. Güçlükle taraflar ayrılırken, olayda yaralanan 3 kişi Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıçakla yaralanan bir kişi yoğun bakımda tedavi altına alınırken, hastaneye akın eden yakınları olayın şüphelilerini de aynı hastanede görünce saldırmaya çalıştı. Hastanede bulunan jandarma ekipleri ve takviye olarak hastaneye gönderilen polis ile bekçiler, taraflara müdahale etti.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi ile taraflar hastanenin dışına çıkarılarak sakinleştirildi. Hastane dışında ise tarafların yakınları arasında küçük tartışmalar yaşandı. Ekiplerin müdahalesi ile olaylar büyümeden önlendi.

ŞÜPHELİLER TRAVMA ODASINDA TUTULDU
Olaylar nedeniyle bir süre hastanenin travma odasından çıkarılamaya 2 şüpheli, geniş güvenlik tedbirleri arasında hastaneden çıkartıldı. Hastane acil servisinin ambulans girişindeki tüm siviller uzaklaştırılarak, kapıya jandarma aracı yanaştırıldı. Şüphelilerin saldırıya uğramaması için bekçi, polis ve jandarma ekipleri tarafından jandarma aracının çevresinde etten duvar örüldü. Şüpheli 2 kişinin bindirildiği araç, hastane önünde jandarma, polis ve bekçilerin oluşturdu güvenlik koridorundan götürüldü. Şüpheliler, jandarma ve polis araçları eskortluğunda hastaneden çıkarılarak, bölgeden uzaklaştırıldı.

JANDARMAYA HASTANEDEN POLİS NEZARETİNDE ÇIKTI
Şüpheliler işlemleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, jandarma araçlarına polis aracı da sorumluluk bölgesi sınırına kadar eşlik etti. Kavganın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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