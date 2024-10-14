Video Yaşam Ehliyetsiz sürücünün 16 yaşındaki kıza çarparak ağır yaraladığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Ehliyetsiz sürücünün 16 yaşındaki kıza çarparak ağır yaraladığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

Ehliyetsiz sürücünün 16 yaşındaki kıza çarparak ağır yaraladığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

14.10.2024 | 08:57

Bursa'da aracıyla 16 yaşındaki kıza çarpıp ağır yaralayan, önce olay yerinden kaçıp daha sonra polise teslim olan 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tutuklandı. Öte yandan, kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.

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Olay, 9 Eylül 2024 tarihinde Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Babasına ait lüks pick-up ile seyir halindeki Efe Ş. (18), iddiaya göre kırmızı ışığa takılmamak için gaza yüklendi. Genç sürücü, bu esnada karşıya geçmek isteyen 16 yaşındaki Zeynep Nas Sarıkaya'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kız ağır yaralanırken, sürücü olay yerini terk edip kaçtı. Çevredekiler yaralı kızın yardımına koşarken, 112 ekiplerine ulaştı. Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sarıkaya, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Bir süre sonra karakola giderek teslim olan Efe Ş., savcılık kararı ile denetimli olarak serbest bırakılınca, hastane önünde umutla bekleyişini sürdüren ailenin adeta acısı katlandı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Efe Ş., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede "bilinçli taksirle hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaralama" suçu ile tutuklandı.

KAZA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan olay sonrası polisten kaçtıktan sonra kendisi teslim olan ve sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanan sürücünün kaza anına ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kızın yanındaki arkadaşıyla beraber yaya geçidini kullandığı, bu sırada süratle gelen Efe Ş.'nin ise Zeynep Nas Sarıkaya'ya çarptığı görüldü.

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