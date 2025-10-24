Elazığ’da iki grup arasında kavga kamerada: Masa ve sandalyeler havada uçuştu | Video
24.10.2025 | 16:56
Elazığ’da iki gurup arasında çıkan kavgada, masa ve sandalyeler havada uçtu. Bir şahsın tabancayla havaya ateş etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:44
00:22
02:21
06:58
Köpek dehşetinin mağduru motokurye dehşet anlarını anlattı | Video 24.10.2025 | 13:46
00:32
00:38
02:29
03:28
Foça'da yaşanan selin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.10.2025 | 11:39
01:15
Manavgat'ta 19 adrese eş zamanlı baskın: 6 gözaltı | Video 24.10.2025 | 11:12
03:17
00:47
00:46
Karaman’da 71 milyon liralık uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 24.10.2025 | 09:34
00:37
01:02
00:40
01:51
00:13
Antalya’da sağanak sonrası çöken yola araç düştü | Video 23.10.2025 | 16:17
00:22
04:21
Eski eşi tarafından öldürülen iki çocuk annesi toprağa verildi | Video 23.10.2025 | 16:14
04:51
Foça, 1 saatlik yağışla sular altında kaldı | Video 23.10.2025 | 15:02