Elazığ’da iki grup arasında kavga kamerada: Masa ve sandalyeler havada uçuştu | Video 24.10.2025 | 16:56 Elazığ’da iki gurup arasında çıkan kavgada, masa ve sandalyeler havada uçtu. Bir şahsın tabancayla havaya ateş etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, İcadiye Mahallesi Sarısaltık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki gurup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya döndüğü olayda bir kişi belinden çıkardığı silah ile havaya ateş etti. Bunun üzerine kavga daha büyüdü. İki gurup birbirine masa ve sandalyelerle saldırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kavga sona ererken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.