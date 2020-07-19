Elazığ'da kız arkadaşına sinirlenen şahıstan şok hareket! Alev alev yandı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:01
04:12
Eskişehir'de sokak ortasında çocuğunu döven anne karakola götürüldü | Video 19.07.2020 | 17:31
00:53
01:53
00:56
03:13
06:46
İstanbul'da kaçak midye avcıları kamerada | Video 19.07.2020 | 12:30
00:40
01:17
01:28
03:02
02:31
03:09
Rize Anzer Balı'nın 2020 yılı satış fiyatı belli oldu | Video 19.07.2020 | 10:04
01:19
00:36
00:52
01:36
Bursa'da binanın çatısında yüreği ağza getiren skandal görüntüler | Video 19.07.2020 | 10:04
00:58
00:22
Elazığ’da bir şahıs, arkadaşından ödünç aldığı motosikleti kız arkadaşına sinirlenince ateşe vererek yaktı!
Olay, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.T. (34) arkadaşının motosikletini ödünç aldı. Daha sonra henüz bilinmeyen bir nedenle telefonda tartışan şahıs motosikleti ateşe verdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan motosikleti söndürdü.
Polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı.