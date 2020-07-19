Elazığ'da kız arkadaşına sinirlenen şahıstan şok hareket! Alev alev yandı | Video

Elazığ’da bir şahıs, arkadaşından ödünç aldığı motosikleti kız arkadaşına sinirlenince ateşe vererek yaktı!

Olay, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.T. (34) arkadaşının motosikletini ödünç aldı. Daha sonra henüz bilinmeyen bir nedenle telefonda tartışan şahıs motosikleti ateşe verdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan motosikleti söndürdü.



Polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı.