Elektrik direğine çarpan otomobilin takla attığı kaza kamerada | Video
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobil takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.
Kaza, Tosya'da ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T.K. yönetimindeki 37 KE 318 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce yol kenarındaki elektrik direğine, ardından trafoya çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:02
Elektrik direğine çarpan otomobilin takla attığı kaza kamerada | Video 06.11.2024 | 08:54
00:49
Hız yapıp görüntülerini paylaşan sürücü yakalandı | Video 06.11.2024 | 08:54
04:18
00:35
İpek Açar'dan minik oğlu Ömer ile eğlenceli paylaşım! 06.11.2024 | 08:38
01:06
Huysuz dede, kulübeyi yaktı! 06.11.2024 | 01:12
00:11
İstanbul Pendik'te feci kaza! TIR'ın sürükleyerek ezdiği skuterli kadın öldü 05.11.2024 | 18:36
01:11
Köpek kulübelerini ateşe verdi, tepki gösterene de bıçak çekti | Video 05.11.2024 | 16:06
01:44
03:24
00:34
Tartıştığı komşusunun evine ateş etti | Video 05.11.2024 | 14:10
03:00
01:25
Şerit ihlali yapan hafif ticari araca motosiklet böyle çarptı | Video 05.11.2024 | 12:30
08:37
00:56
Husumetlisinin iş yerine tüfekle ateş açtı | Video 05.11.2024 | 12:29
00:11
Pendik'te feci kaza kamerada: TIR'ın sürüklediği skuterli öldü | Video 05.11.2024 | 12:29
03:09
Yolcu treni hafif ticari araca çarptı | Video 05.11.2024 | 10:24
02:36
41 suç kaydı olan şüpheli, çaldığı bisikletle gelip motosiklet çaldı | Video 05.11.2024 | 10:19
01:29
00:25
02:27
Trabzon’da silahlı kavgada cinayet anı kamerada | Video 05.11.2024 | 09:01