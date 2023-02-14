Video Yaşam Enkaz altında çektikleri video, izleyenleri duygulandırdı | Video
Enkaz altında çektikleri video, izleyenleri duygulandırdı | Video

Enkaz altında çektikleri video, izleyenleri duygulandırdı | Video

14.02.2023 | 13:25

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'da enkaz altında kalan kızkardeşlerin o esnada çektiği görüntüler, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

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