Erçek sazlığı 3 saatlik çalışma sonrası söndürüldü | Video
Van'ın İpekyolu ilçesi sınırları içerinde bulunan yaklaşık 250 kuş türüne ev sahipliği yapan ve bu gün yanan Erçek Gölü sazlığı itfaiyenin yoğun çabası sonucu söndürüldü.
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