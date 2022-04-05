Erciş'te temel kazısı yapılırken yan taraftaki iş yerinin duvarı çöktü | Video

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Van'ın Erciş ilçesinde temel kazısı yapıldığı sırada bir iş yerinin duvarı çöktü. 3 kişi hafif yaralandı.
Olay yerine Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile Emniyet Müdürü Süleyman Tırak, gelerek görevlilerden bilgi aldı.
Erciş İtfaiye Müdürü Kutbettin Aydın, "112 Çağrı Merkezine gelen haber üzerine olay yerine geldik. Burada AVM inşaatı yapılıyordu kazı yapılırken diğer binanın duvarı yıkıldı, can kaybı yok ama 3 kişi hafif yaralanırken yıkılan AVM'de hasar" var dedi.