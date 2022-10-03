Erzincan'da feci kaza! Midibüs devrildi: 21 yaralı | Video

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Erzincan’da midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 21 kişi yaralandı.
Yaralılar Erzincan merkez, Refahiye ve İmranlı'dan sevk edilen ambulanslarla hastanelere taşındı.
Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen yaralılardan Haydar Solmaz, "Bursa'dan Ovacık'a gidiyorduk. Cenazemiz vardı. Düz yolda bir anda midibüs devrildi." dedi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken, yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.