Video Yaşam Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı | Video
Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı | Video

Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı | Video

26.12.2024 | 10:07

Erzincan merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 5,83 gram esrar maddesi, 5.491 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

İstanbul'da 1, İzmir'de 3 ve Erzincan'da 4 ikamet ve 1 işyeri olmak üzere toplam 9 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüpheli şahıslardan E.G., İ.Ç.D., F.B.P., S.Z., A.O.Y., A.E., E.A., İ.G., H.A., yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler T.C.K. 188. maddesi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti " suçundan adliyeye sevk edilecekler.
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