Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı | Video
Erzincan merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da 1, İzmir'de 3 ve Erzincan'da 4 ikamet ve 1 işyeri olmak üzere toplam 9 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüpheli şahıslardan E.G., İ.Ç.D., F.B.P., S.Z., A.O.Y., A.E., E.A., İ.G., H.A., yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler T.C.K. 188. maddesi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti " suçundan adliyeye sevk edilecekler.
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