Erzurum’da ‘Girdap’ operasyonu: 7 gözaltı | Video

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde 50 ilde başlatılan ‘Girdap’ operasyonunda Erzurum’da 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar bugün sabah saatlerinde Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde 15.11.2022 tarihinde 50 ilde, nitelikli dolandırıcılık ve mali suç gruplarına yönelik başlatılan "Girdap" adlı operasyon düzenlendi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından tefecilik suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen Cüneyt A., Bayram A., Mehmet A., Yasin S., Mehmet Emin B., Mustafa A. ve Pınar K. isimli 7 şüphelinin tamamı yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 161 bin 720 TL, 10 bin 50 dolar, 4 adet altın, 29 adet fişek, çok sayıda çek, senet, tapu ve suç unsuru içeren dokümanlar ele geçirildi.Ayrıca operasyon kapsamında şüpheli olan Sinan A. isimli şahıs ise başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu belirtildiGözaltına alınan şahıslar bugün adli makamlara sevk edildi.