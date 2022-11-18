Erzurum’da ‘Girdap’ operasyonu: 7 gözaltı | Video

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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde 50 ilde başlatılan ‘Girdap’ operasyonunda Erzurum’da 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar bugün sabah saatlerinde Erzurum Adliyesi'ne getirildi.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 161 bin 720 TL, 10 bin 50 dolar, 4 adet altın, 29 adet fişek, çok sayıda çek, senet, tapu ve suç unsuru içeren dokümanlar ele geçirildi.
Ayrıca operasyon kapsamında şüpheli olan Sinan A. isimli şahıs ise başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu belirtildi
Gözaltına alınan şahıslar bugün adli makamlara sevk edildi.