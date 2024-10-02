Esenler’de 3 katlı binada yangın paniği

İstanbul Esenler’de 3 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın kısa sürede çatıya sirayet etti. Yangın sonrası bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.