Esenler’de 3 katlı binada yangın paniği
İstanbul Esenler’de 3 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın kısa sürede çatıya sirayet etti. Yangın sonrası bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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