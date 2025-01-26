Video Yaşam Esenler'de 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı | Video
Esenler'de 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı | Video

Esenler'de 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı | Video

26.01.2025 | 08:42

İstanbul Esenler’de gece saatlerinde meydana gelen 5 araçlı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölürken, 9 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 01.45 sıralarında Esenler TEM Otoyolu Fevzi Çakmak Mahallesi Atış Alanı sapağında gerçekleşti. Bir motosiklet, bir minibüs ve üç otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Henüz nasıl gerçekleştiği net olmayan kazaya karışan motosiklet olay yerinde sürüklenmesinin ardından yandı. Kazada yabancı uyruklu olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Yahya K. hayatını kaybederken, otomobillerdeki Murat O., Miraç O., Doğukan B. ile isimleri öğrenilemeyen 6 kişi yaralandı.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın gerçekleştiği güzergahı geçici süreliğine trafiğe kapatırken kaza yerini şeritle çevreleyerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde çalışmalarını gerçekleştirdi. Kazada yaşamını yitiren Yahya K.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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