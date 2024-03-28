Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın! Mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor | Video

Esenyurt'ta 5 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına ekipler müdahale ederken binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.