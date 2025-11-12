Esenyurt'ta fırında yaşanan yumruk yumruğa alacak kavgasının detayları ortaya çıktı | Video
11.11.2025 | 16:37
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir fırında alacak verecek nedeniyle yaşanan kavganın detayları ortaya çıktı. İş yeri sahibi Songül Can, karşı tarafın yaşanan olayı çarpıtmaya çalıştığını belirterek, "Dükkanımın anahtarını almaya çalıştı, elemanımı darp etti" diyerek yaşananları anlattı.
Can'ın olayın ardından borcu olduğu şahsın kardeşini aradığında ise durumdan haberi olmadığını öğrenirken, şahıs hakkında şikayetçi olduğunu belirtti.
Yaşanan olay hakkında açıklamada bulunan Songül Can, "Görüntüdeki adamın kardeşine borcum vardı. Borcumu da parça parça ödüyorum, herhangi bir sorun yoktu. Şahıs iş yerime geldi ve 'Yarın sabaha kadar 50 bin TL'yi hazırla dedi'. Ben de 'Nasıl hazırlayayım' dediğimde dükkanı açtırmayacağını söyleyerek tehdit etti. Ekmek dağıtan personel o sırada dükkandaydı, 'Bir kadınla nasıl konuşuyorsun' dedi. O sırada adam iş yerinin anahtarını almaya çalıştı ve müdahale eden personelime saldırdı. Olayın ardından kardeşini aradım, kardeşi 'Benim haberim yok' dedi. Adam paraya çökmeye çalışıyordu herhalde. Kendisi durumu çarpıtmaya çalışıyor, beni haksız göstermeye çalışıyor. Gerekli yerlere şikayetlerde bulundum, dükkanımın anahtarını almaya kalktı, personelimi darp etti. Bu durumu asla kabul edemem" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:11
02:18
00:37
00:52
01:04
01:30
01:40
00:54
06:57
06:57
Müge Anlı'dan 'Yeşil Vatan Seferberliği'ne fidanlarla destek | Video 11.11.2025 | 12:01
04:17
Büyükçekmece’de dehşette ölü sayısı 3'e yükseldi | Video 11.11.2025 | 11:14
04:16
01:20
İstanbul’da yine metrobüs arızası! Seferler neredeyse durdu | Video 11.11.2025 | 09:34
00:32
Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 403 şüpheli yakalandı | Video 11.11.2025 | 08:50
00:15
Motosikletiyle ön kaldırdı, kayarak böyle düştü | Video 11.11.2025 | 08:50
03:08
Beraber seyahat ettiği arkadaşlarına ateş etti: 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video 11.11.2025 | 08:49
01:43
00:43
Depreme kahvehanede yakalanan vatandaşların panik hali kamerada | Video 11.11.2025 | 08:48
04:27