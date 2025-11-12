Video Yaşam Esenyurt'ta fırında yaşanan yumruk yumruğa alacak kavgasının detayları ortaya çıktı | Video
11.11.2025 | 16:37

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir fırında alacak verecek nedeniyle yaşanan kavganın detayları ortaya çıktı. İş yeri sahibi Songül Can, karşı tarafın yaşanan olayı çarpıtmaya çalıştığını belirterek, "Dükkanımın anahtarını almaya çalıştı, elemanımı darp etti" diyerek yaşananları anlattı.

Esenyurt'ta bir fırında borç nedeniyle yumruk yumruğa yaşanan kavgayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre bir adam, kardeşinin alacağını tahsil etmek için Songül Can'a ait fırına gitti. "Yarın sabaha kadar 50 bin TL'yi hazırla" diyerek kardeşinin alacağını isteyen adam, olumsuz cevap aldığında ise "O zaman size dükkanı açtırmam" diyerek kapı anahtarını almaya çalıştı. Şahıs, bu durum üzerine tepki gösteren Can'a hakaret ederken, servis elemanı olarak çalışan personel olaya müdahale etti. "Bir kadın ile nasıl böyle konuşuyorsun" derken, ikili arasında yumruk yumruğa kavga çıktı.
Can'ın olayın ardından borcu olduğu şahsın kardeşini aradığında ise durumdan haberi olmadığını öğrenirken, şahıs hakkında şikayetçi olduğunu belirtti.
Yaşanan olay hakkında açıklamada bulunan Songül Can, "Görüntüdeki adamın kardeşine borcum vardı. Borcumu da parça parça ödüyorum, herhangi bir sorun yoktu. Şahıs iş yerime geldi ve 'Yarın sabaha kadar 50 bin TL'yi hazırla dedi'. Ben de 'Nasıl hazırlayayım' dediğimde dükkanı açtırmayacağını söyleyerek tehdit etti. Ekmek dağıtan personel o sırada dükkandaydı, 'Bir kadınla nasıl konuşuyorsun' dedi. O sırada adam iş yerinin anahtarını almaya çalıştı ve müdahale eden personelime saldırdı. Olayın ardından kardeşini aradım, kardeşi 'Benim haberim yok' dedi. Adam paraya çökmeye çalışıyordu herhalde. Kendisi durumu çarpıtmaya çalışıyor, beni haksız göstermeye çalışıyor. Gerekli yerlere şikayetlerde bulundum, dükkanımın anahtarını almaya kalktı, personelimi darp etti. Bu durumu asla kabul edemem" dedi.
