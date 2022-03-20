Esenyurt’ta lise önünde çıkan kavgada silah ve bıçaklar konuştu | Video

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Esenyurt’ta bir lisenin çıkışında yaşanan kavgada korku dolu anlar yaşandı. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu bir grup şahıs, okul çıkışında husumetli oldukları lise öğrencisine silah ve bıçaklarla saldırdı. Yaşanan olayda liseli genç iki bacağından bıçaklanarak hastaneye kaldırılırken, şahısların silahla rast gele ateş ettiği anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
Gelen ihbar üzerine harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda çok geçmeden şahısların kimliklerini tespit eden polis ekipleri, İ.A, K.T. ve K.S isimli üç çocuğu yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde olayda kullanıldığı tespit eden 1'i kurusıkı olmak üzere iki ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şahısların Esenyurt Çocuk Büro Amirliğinde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.