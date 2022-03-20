Video Yaşam Esenyurt’ta lise önünde çıkan kavgada silah ve bıçaklar konuştu | Video
Esenyurt’ta lise önünde çıkan kavgada silah ve bıçaklar konuştu | Video

Esenyurt’ta lise önünde çıkan kavgada silah ve bıçaklar konuştu | Video

20.03.2022 | 11:21

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Esenyurt’ta bir lisenin çıkışında yaşanan kavgada korku dolu anlar yaşandı. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu bir grup şahıs, okul çıkışında husumetli oldukları lise öğrencisine silah ve bıçaklarla saldırdı. Yaşanan olayda liseli genç iki bacağından bıçaklanarak hastaneye kaldırılırken, şahısların silahla rast gele ateş ettiği anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 17 Mart Perşembe günü Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir lisenin çıkışında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında lise öğrencisinin de bulunduğu bir grup şahıs, daha önceden husumetli oldukları M.M.K. (14) isimli liseli gencin okulunun önüne gelerek, öğrencilerin dağılmasını bekledi. Bir süre sonra okuldan çıkan M.M.K, husumetlilerinin bıçaklı saldırısıyla karşılaştı. İki bacağından bıçakla yaralanan genç kaçmaya başlarken, şahıslardan biri ise belinden çıkardığı tabancayla rast gele ateş etmeye başladı. Olay sonrasında yaralı lise öğrencisi Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Silah ve bıçakların konuştuğu o kavga anları ise okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Gelen ihbar üzerine harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda çok geçmeden şahısların kimliklerini tespit eden polis ekipleri, İ.A, K.T. ve K.S isimli üç çocuğu yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde olayda kullanıldığı tespit eden 1'i kurusıkı olmak üzere iki ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şahısların Esenyurt Çocuk Büro Amirliğinde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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