Esenyurt’ta sokakta bekleyen iki kişiye silahlı saldırı! O anlar kamerada | Video

İstanbul Esenyurt’ta maskeli şüpheli, sokakta duran iki kişiye ateş açtı. Saldırıda 1 kişi yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Esenyurt Fatih Mahallesi 940 Sokak'ta saat 21.40 sıralarında meydana gelen olayda, sokakta duran iki kişiye kimliği belirsiz, yüzü maskeli bir kişi tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 1 kişi yaralanırken, saldırgan koşarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan olay bir aparmanın güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
