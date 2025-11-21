Esenyurt’ta sokakta bekleyen iki kişiye silahlı saldırı! O anlar kamerada | Video
21.11.2025 | 10:17
İstanbul Esenyurt’ta maskeli şüpheli, sokakta duran iki kişiye ateş açtı. Saldırıda 1 kişi yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
