Eşinin telefonuna mesaj atan akrabasını sokak ortasında vurdu: 5 gözaltı | Video
Kırıkkale'de bir kişi, eşinin telefonuna mesaj atan akrabasını sokak ortasında tabancayla yaraladı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.M.E., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 5 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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