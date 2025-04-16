Video Yaşam Eski eşini yakarak öldürdüğü iddia edilen katil zanlısına yeniden aynı ceza verildi | Video
Eski eşini yakarak öldürdüğü iddia edilen katil zanlısına yeniden aynı ceza verildi | Video

Eski eşini yakarak öldürdüğü iddia edilen katil zanlısına yeniden aynı ceza verildi | Video

16.04.2025 | 09:44

Adana’da tartıştığı eski eşi Fadime Korkusuz’u üzerine benzin döküp yakarak öldürdüğü iddiası ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen ve Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18.Ceza Dairesi tarafından suç vasfı yönünden verilen hapis cezasının bozulması üzerine yerel mahkemede yeniden yargılanan Muhammet Güleç, bu kez "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tekrar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Katil zanlısı Güleç, son sözünde, "Ben suçsuzum" diyerek beraatini istedi.

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Seyhan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde yaşayan 2 çocukları bulunan ve anlaşmalı boşanan Muhammet Güleç (57) ile Fadime Korkusuz (41) boşandıktan sonra da aynı evde yaşamaya devam etti. Tarım işçisi olarak çalışan Fadime Korkusuz iddiaya göre, kendisini aldattığını öne sürdüğü Güleç tarafından sık sık fiziksel ve psikolojik şiddete uğradı. Yaşadığı şiddete daha fazla dayanamayan Korkusuz, 27 Ekim 2023'de polis merkezine giderek eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. 2 Kasım 2023'de eve gelen Muhammet Güleç, oğlu E.G.'yi (17) alışveriş için markete gönderdikten sonra eski eşi Korkusuz'un üzerine ve eşyalara benzin döküp, ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, Güleç ise Korkusuz'u eve kilitleyip, otomobille kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese giden itfaiye ekiplerinin müdalesiyle yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Eve giren ekipler, Fadime Korkusuz'u sığındığı banyoda ağır yaralı halde buldu. Hastaneye kaldırılan Korksuz 36 gün sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yangında kollarında yanık oluşan Muhammet Güleç, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı. Adana 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Güleç, 4 Nisan 2024'teki karar duruşmasında eski eşini TCK'nın 82/1-c,d,f (yakarak, boşandığı eşine karşı ve kadına yönelik) maddelerine göre 'Nitelikli Kasten Öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Kasten yaralama ve yağmaya teşebbüs suçlarından ise suçların sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verildi.

Karar sonrası Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ile müşteki avukatlarının Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz etmesi sonucu Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18.Ceza Dairesi, yaptığı incelemeler sonrası yerel mahkemenin verdiği hükmü bozdu. Dairenin bozma gerekçesinde, "olayda; sanığın eyleminin TCK'nın 82/1-c,d,f maddelerinde düzenlenen kasten öldürme suçunun nitelikli halleri ile birlikte ayrıca sanığın maktulü ateşe vermesi ve yanması sırasında yaralı halde maktulü kendi haline bırakması ile ortaya çıkan kastının, kullandığı yöntem itibari ile canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçuna yönelik olup olmadığı, sanık hakkında TCK'nın 82/1-b maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı tartışılmadan yazılı şekilde karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.." denildi.

Bozma kararı sonrası yerel mahkemeye gönderilen dosya kapsamında eski eşini yakarak öldürdüğü iddia edilen Muhammet Güleç, yeniden yargılandığı Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına çıktı. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, tutuklu sanık Güleç, ''Ben bir şey yapmadım. Kendisi benim üzerime benzini döktü. Benimde kolum ve bacağım yandı. Kasten yaptığım bir şey olmadı.'' Dedi. Sanık Güleç son sözünde ise, ''Ben bu suçlamayı kabul etmiyorum. Suçsuzum" diyerek beraatini istedi.

Katılan Önder Korkusuz'un vekili avukat Şirin Şeyma Bulut, sanık Muhammet Güleç'in uzaklaştırma kararına rağmen öldürülen Fadime Korkusuz'un evinde bulunduğunu, yakmak suretiyle canavarca hisle eziyet çektirerek öldürdüğünü, olay sonrası ise eşini eve kilitleyip, kimseye haber vermeyerek iyi niyet göstermediğini belirtip, sanığın en üst hadden cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütaalasında, bozma kararına uyulmasını ve sanığın 82/1-c,d,f maddelerinde düzenlenen 'nitelikli kasten öldürme' ile birlikte 82/1-b kapsamındaki 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan da cezalandırılmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Muhammet Güleç'i, 'yakarak, boşandığı eşine karşı ve kadına yönelik nitelikli kasten öldürme" suçlarının yanı sıra 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edip, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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