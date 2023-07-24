Eskişehir'de korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 24.07.2023 | 16:29 Eskişehir’de bir geri dönüşüm firmasından başlayan yangın kısa sürede market zincirleri olan bir firmanın deposuna sıçradı. Yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İnönü ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm firmasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede yan tarafta bulunan marketler zinciri bir firmanın deposuna sıçradı. Yangın ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken, ekipler çevredeki vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.