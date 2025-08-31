Esnafların saç saça baş başa kavgası kamerada | Video 31.08.2025 | 14:09 Antalya'nın Alanya ilçesinde iki esnaf grubunun saç saça baş başa kavgası güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kavga eden taraflar birbirinden şikayetçi olmayınca kimse hakkında işlem yapılmadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Mahmutlar Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta yaşandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bölgede kuaförlük yapan biri yabancı uyruklu olmak üzere iki esnaf grubu arasında henüz sebebi bilinmeyen tartışma çıktı. Kadın ve erkeklerin bulunduğu gruptakilerin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde bir kişinin kadını saçlarından tutup yere yatırarak darp ettiği, bir tarafta ise iki kadının birbirinin saçlarından tutup kavgayı sürdürdüğü görüldü. Kavga araya girenlerin olmasıyla sona ererken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaması üzerine işlem yapılmadığı öğrenildi.