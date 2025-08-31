Esnafların saç saça baş başa kavgası kamerada | Video
Antalya'nın Alanya ilçesinde iki esnaf grubunun saç saça baş başa kavgası güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kavga eden taraflar birbirinden şikayetçi olmayınca kimse hakkında işlem yapılmadı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:01
Esnafların saç saça baş başa kavgası kamerada | Video 31.08.2025 | 14:09
03:32
01:33
Yıktığı binanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu | Video 31.08.2025 | 10:11
00:50
Topallayarak girdiği restoranda cüzdan çaldı | Video 31.08.2025 | 10:11
01:38
Ayıya ekmek veren vatandaş saldırıdan son anda kurtuldu | Video 31.08.2025 | 10:11
01:26
00:55
Yozgat’ta kiracı tartıştığı dükkan sahibini bıçakla yaraladı | Video 31.08.2025 | 08:51
02:07
01:03
75 yaşındaki adam eşine sinirlenip herkesin gözü önünde intihar etti | Video 31.08.2025 | 08:50
00:50
00:46
Marmaris'te otelin havuz suyu halk plajına aktı | Video 31.08.2025 | 08:50
01:39
Alışverişten dönen adamı pusu kurup başından vurarak öldürdü | Video 31.08.2025 | 08:50
00:58
01:17
Ormanlık alanda çıkan yangın 2 saatte söndürüldü | Video 30.08.2025 | 15:49
01:30
00:44
02:09
TEKNOFEST’te 30 Ağustos yoğunluğu havadan görüntülendi | Video 30.08.2025 | 14:08
01:46
01:29
04:02
Ölüdeniz JAK Timinden coşkulu Zafer Bayramı kutlaması | Video 30.08.2025 | 10:12