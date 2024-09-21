Video Yaşam Esra Erol açıkladı! İkiz çocuklarından birinin babası başkası çıkan Veysel ölü bulundu!
Esra Erol açıkladı! İkiz çocuklarından birinin babası başkası çıkan Veysel ölü bulundu!

Esra Erol açıkladı! İkiz çocuklarından birinin babası başkası çıkan Veysel ölü bulundu!

21.09.2024 | 14:20

Esra Erol'da programında geçtiğimiz yıl Türkiye'yi ekran başına kilitleyen olaylar yaşındı. Bunlardan biri de 11 yıllık eşinin kendisini başka bir kadınla aldattığını iddia ederek programa gelen Betül olmuştu. Veysel'in dini nikahlı yaşadığı kişi ile ikiz çocukları olmuş ve yapılan DNA testinde ikiz çocuklardan yalnızca birinin babasının Veysel olduğu belirlenmişti. Programın sonunda ise Betül ve Veysel boşandı. Bir yıl sonra ise Esra Erol, Veysel'in sokak ortasında ölü bulunduğunu açıkladı. İşte şoke eden ölümün detayları...

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