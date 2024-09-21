Esra Erol açıkladı! İkiz çocuklarından birinin babası başkası çıkan Veysel ölü bulundu!
Esra Erol'da programında geçtiğimiz yıl Türkiye'yi ekran başına kilitleyen olaylar yaşındı. Bunlardan biri de 11 yıllık eşinin kendisini başka bir kadınla aldattığını iddia ederek programa gelen Betül olmuştu. Veysel'in dini nikahlı yaşadığı kişi ile ikiz çocukları olmuş ve yapılan DNA testinde ikiz çocuklardan yalnızca birinin babasının Veysel olduğu belirlenmişti. Programın sonunda ise Betül ve Veysel boşandı. Bir yıl sonra ise Esra Erol, Veysel'in sokak ortasında ölü bulunduğunu açıkladı. İşte şoke eden ölümün detayları...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:01
01:39
Şarkıcı Metin Arolat'ın cenazesini ablası Fatoş Alkan teslim aldı 21.09.2024 | 14:12
01:09
Pickup ile çarpışan motosikletin sürücüsü metrelerce böyle savruldu 21.09.2024 | 13:24
05:17
Trabzon'da heyelan anı cep telefonu kamerasında 21.09.2024 | 13:24
01:48
Türkiye, Esra Erol’da programında gündeme gelen korkunç olayı konuşuyor! 21.09.2024 | 11:56
00:45
00:15
Gaziantep'te çizgili sırtlan böyle görüntülendi 21.09.2024 | 11:21
00:25
Bursa'da motosiklet sürücüsü canını böyle hiçe saydı 21.09.2024 | 11:21
04:07
02:22
Avcılar'da metrobüs kazası: 2 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 21.09.2024 | 10:22
00:30
04:50
Trabzon’da derenin taşma anı kamerada! 21.09.2024 | 09:31
00:18
İstanbul'da gökkuşağı 21.09.2024 | 09:19
01:22
02:32
Arnavutköy'de ahşap atölyesinde yangın: 1 ölü 21.09.2024 | 08:23
01:03
Metin Arolat'ın ölümünden önceki son röportaj görüntüleri 21.09.2024 | 09:03
02:08
Arnavutköy'de kereste atölyesinde yangın: 1 kişi hayatını kaybetti 21.09.2024 | 08:18
00:40
Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti 21.09.2024 | 08:23
01:10