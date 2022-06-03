Esra Erol yine bir ilke daha imza attı! Esra Erol babası tarafından kaçırılan 8 yaşındaki Varol’u buldu! | Video
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Türkiye’nin ve ATV’nin en çok izlenen ve beğenilen reyting rekortmeni ‘Esra Erol’da’ praogramı bugün yine bir ilke imza attı. Ünlü sunucu Esra Erol ve ekibine başvurarak yardım isteyen Burcu Siyahkuş’un yardımına yine Erol koştu. Burcu Hanım, 8 yaşındaki oğlu Varol Kıvılcım’ın eski kocası Volkan Kıvılcım tarafından kaçırıldığını açıkladı. Esra Erol ve ekibi, yürüttüğü çalışmalar sonucu 8 yaşındaki Varol’u buldu ve annesi Burcu Siyahkaş’a kavuşturdu. İşte ayrıntılar!