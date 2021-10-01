Esra Erol’da canlı yayınında kriz geçirdi! Eşinin ihanetiyle sarsılan kadının feryadı yürek dağladı | Video
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Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine ilginç bir olay yaşandı. 32 yıllık eşinin ihanetiyle sarsılan kadının feryadı yürekleri dağladı. Canlı yayında sinir krizi geçirdi. İki çocuk annesi kadını Esra Erol bile sakinleştiremedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...