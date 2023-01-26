Video Yaşam Esra Erol’da izleyicileri şaşırtan olay! 15 yıllık komşusu evlilik vaadiyle dolandırdı: “Saf niyetimden yararlandılar!” | Video
Esra Erol’da izleyicileri şaşırtan olay! 15 yıllık komşusu evlilik vaadiyle dolandırdı: “Saf niyetimden yararlandılar!” | Video

Esra Erol’da izleyicileri şaşırtan olay! 15 yıllık komşusu evlilik vaadiyle dolandırdı: “Saf niyetimden yararlandılar!” | Video

26.01.2023 | 20:31

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen reyting rekortmeni programlardan Esra Erol’da bugün izleyicileri şaşırtan bir olay yaşandı. Esra Erol’a katılan 30 yaşındaki Ercan Çavuş, 15 yıllık komşusu Aleyna Turan tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını ve yaklaşık 100 bin lirasını çaldığını ileri sürdü. Çavuş, evlilik vaadiyle dolandırıldığını belirterek Esra Erol’dan yardım istedi. İşte ayrıntılar!

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