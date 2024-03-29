Video Yaşam Fatih'te alacak verecek tartışması: Arkadaşını defalarca bıçakladı! O anlar kamerada | Video
Fatih'te alacak verecek tartışması: Arkadaşını defalarca bıçakladı! O anlar kamerada | Video

Fatih'te alacak verecek tartışması: Arkadaşını defalarca bıçakladı! O anlar kamerada | Video

29.03.2024 | 10:31

FATİH’te iddiaya göre bir kişi aralarında alacak verecek meselesi olan arkadaşıyla sokakta karşılaştı.İki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arkadaşını defalarca bıçaklayan saldırgan olay yerinden kaçtı. Bıçaklı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 23 Mart Cumartesi günü sat 17.30 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi İmam Murat sokakta meydana geldi. İddiaya göre çalışmak için İstanbul'a gelen 3 arkadaş bir evde beraber yaşamaya başladı. Aralarında alacak verecek meselesi bulunan 3 arkadaş bir süre sonra sokakta karşılaştı. Sokakta başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında üzerinde bıçak bulunan 1 kişi, arkadaşını bıçaklamaya başladı. Çevredekiler durumu fark edip araya girmeye çalıştı ancak kavga uzun süre devam etti. Kavga sırasında saldırganın bıçak darbeleriyle arkadaşı, bacağından karnından ve omuzundan yaralandı. Bıçaklı saldırgan olay sonrası kaçarken, çevredekilerin yardımıyla yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, bıçaklı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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