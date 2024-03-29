Fatih'te alacak verecek tartışması: Arkadaşını defalarca bıçakladı! O anlar kamerada | Video
FATİH’te iddiaya göre bir kişi aralarında alacak verecek meselesi olan arkadaşıyla sokakta karşılaştı.İki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arkadaşını defalarca bıçaklayan saldırgan olay yerinden kaçtı. Bıçaklı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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