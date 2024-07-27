Fatih'te tramvayın çarptığı adam öldü! Kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı | Video 27.07.2024 | 14:37 Fatih'te tramvay yolundan, karşıya geçmeye çalışan bir kişiye tramvay çarptı. Tramvayın çarpmasıyla adam hayatını kaybederken yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 21.30 sıralarında T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı Beyazıt durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye tramvay çarptı. Çarpmanın şiddetiyle adam raylar ile peron arasında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tramvay ve rayların arasına sıkışan vatandaşı kaldırım taşlarını sökerek sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kimliği öğrenilemeyen vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi.

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde adam yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada tramvayın çarptığı ve raylar ile peron arasında sıkıştığı görülüyor.