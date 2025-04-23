Video Yaşam Fethiye'de paraşüt kazası: 2 ölü | Video
Fethiye'de paraşüt kazası: 2 ölü | Video

Fethiye'de paraşüt kazası: 2 ölü | Video

23.04.2025 | 15:57

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Babadağ'dan havalanan yamaç paraşütü, kayalık alana düşerken, pilot ve arkadaşı yaşamını yitirdi.

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Olay, Fethiye ilçesi Babadağ'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amatör pilotluk belgesine sahip olduğu belirtilen 29 yaşındaki Tevfik Tek, arkadaşı 22 yaşındaki Mehmet Buğra Silen ile birlikte yamaç paraşütü yapmak üzere Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a çıktı. Bin 900 metre rakımlı pistten atlayış yapan ikili, henüz belirlenemeyen bir sebeple kayalık bir alana düştü. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Mehmet Buğra Silen'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarılan Tevfik Tek ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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