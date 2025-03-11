Florya Atatürk Ormanı’nda başı boş köpekler vatandaşları tedirgin ediyor | Video 11.03.2025 | 11:07 İstanbul’da bulunan Florya Atatürk Ormanı’nda başıboş köpekler vatandaşları tedirgin ediyor. Temiz havayı fırsat bilip çocuklarını ormana getiren bir aile köpeklerin saldırgan tavırları korku dolu anlar yaşadı. Başı boş hayvanların kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden Mahmur Çınar, "Köpekler havlamaya başladı. İnsanlar panikledi tedirgin oldu. Köpekler biraz daha hırçınlaşınca müdahale etmeye çalıştım. Sokakta başıboş köpek görmek istemeyen hayvan sevmiyor anlamına gelmiyor" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 9 Mart 2025 tarihinde Bakırköy Florya Atatürk Ormanı'nda yaşandı. İddia göre; Esnaf Mahmur Çınar ailesiyle Florya Atatürk Ormanı'na gitti. Çocukları ile oyun alanında vakit geçirirken parkta bulunan başıboş köpekler, oyun alanında oynayan vatandaşlara havlayıp saldırmaya çalıştı. Vatandaşlar büyük panik yaşadı. Köpekler hırçınlaşıp saldırmaya çalışınca Mahmur Çınar müdahale etmeye çalıştı. Köpeklerin havlama anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Hafta sonu vakit geçirmek için ormana gelen vatandaşlar başı boş köpeklerden dolayı şikayetçi.

"10'A YAKIN İRİ KANGAL DEDİĞİMİZ KÖPEKLER VAR"

Esnaf olan Mahmut Çınar "Hafta sonu çocuklar Florya Atatürk Ormanına gittik. Daha sonra oyun salonunda çocukları mı götürdüm. 10'a yakın iri kangal dediğimiz köpekler var. Biz ailecek köpek besliyoruz. Hayvanlarla diyalogumuz çok iyidir. Hayvanlarımızı severiz. Hayvanları seven bir aileyiz. Orada köpekleri görünce çocuklarda tedirgin oldu. Biz oradan geçerken köpekler havlamaya başladı. İnsanlar panikledi tedirgin oldu. O sırada bazı görüntüler almaya çalıştık. Köpekler biraz daha hırçınlaşınca telefonu kapatıp müdahale etmeye çalıştım. Orada o köpeklerin havlaması bile çocuklarda büyük bir travma oluşturuyor. İleride ki yaşlar bu çocukların hayvan sevmesi mümkün değil. Sokakta başıboş köpek görmek istemeyen hayvan sevmiyor anlamına gelmiyor. Bunun kontrollü olması gerekiyor. Parka yakın bir yerde okul var. Okul müdürü sabah sporu yaparken arkadan gelip dizin arka hizasında ısırdı. Florya Pakın içinde yürüyüş parkuru var orada oldu" dedi.

"BİRAZ KORKU VAR. KÖPEKLER TOPLATILABİLİR"

Ormana gelen Ozan Şahin " Parkında içinde tuvaletin orada birkaç köpek var korkutucu gözüküyor. Saldıracak gibi gözüküyor. Buraya geldiğimde oraya gidesim gelmiyor. Biraz korku var. Köpekler toplatılabilir. Ormana gelen için daha iyi olur. Buraya gelenler rahatsız olmaz.