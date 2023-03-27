Fransa'da protestocular Louvre Müzesi'nin girişini kapattı | Video 27.03.2023 | 13:25 Fransa'da hükümetin tartışmalı emeklilik reformunu Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan geçirmesine tepki gösteren yüzlerce protestocu, başkent Paris'teki Louvre Müzesi'nin girişini kapattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Fransa'da iki aydır kitlesel protestolara yol açan ve emeklilik yaşının kademeli olarak 64'e çıkarılmasını içeren reforma ilişkin yasa tasarısının Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası kullanılarak kabul edilmesinin ardından, sokaklardaki karışıklık sürüyor. Başkent Paris'te bir araya gelen yüzlerce protestocu, dünyanın en büyük sanat müzesi olduğu belirtilen Louvre Müzesi'nin girişini kapattı. Genel Emek Konfederasyonunun (CGT) bayraklarını taşıyan protestocular "Mona Lisa grevde", "Daha az çalış, daha fazla yaşa" ve "Geri adım atmayacağız" sloganları attı.

Louvre Müzesi'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, "Fransa'daki grevler nedeniyle, müze bu sabah açılamayacaktır. Neden olduğumuz rahatsızlık için özür dileriz. Anlayışınız için teşekkürler" ifadeleri kullanıldı.

Ülke genelinde protestolara yol açan reforma göre, Fransa'da 1 Eylül'den itibaren emeklilik yaşı her yıl 3 ay kademeli olarak artırılacak. Emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030'da ise 64 yıla ulaşacak. 2027'den itibaren emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.