Video Yaşam Gaziosmanpaşa'da iş yerine silahlı saldırı kamerada | Video
Gaziosmanpaşa'da iş yerine silahlı saldırı kamerada | Video

Gaziosmanpaşa'da iş yerine silahlı saldırı kamerada | Video

15.01.2024 | 12:43

GAZİOSMANPAŞA'da bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Cerrahi maske ile yüzlerini kapatan iki kişi saldırının ardından kayıplara karıştı. Saldırı anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 01.40 sıralarında, Karayolları Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin kapatıldığı anlarda yüzlerini cerrahi maske ile kapatan iki kişi koşarak iş yerinin önüne geldi. Şüpheliler bu sırada kaldırımdaki malzemeleri taşıyan çalışanlara rast gele ateş etti. Saldırganlar olayın ardından kaçarak uzaklaşırken, iş yerinde çalışan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde 9 adet kovan bulundu. Saldırı anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yüzleri cerrahi maske ile kapalı iki kişinin iş yerine yaklaştığı, bir kişinin iş yerinin içine kadar girerek çalışanlara ateş ettiği görülüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama | Video 00:40
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama | Video 15.01.2024 | 15:16
Şüphe üzerine durdurulan kamyonetten 78 kilo uyuşturucu çıktı | Video 00:52
Şüphe üzerine durdurulan kamyonetten 78 kilo uyuşturucu çıktı | Video 15.01.2024 | 14:30
Elazığ’da uyuşturucu taciri 3 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:30
Elazığ’da uyuşturucu taciri 3 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 15.01.2024 | 14:30
Gaziosmanpaşa’da iş yerine silahlı saldırı kamerada | Video 03:07
Gaziosmanpaşa'da iş yerine silahlı saldırı kamerada | Video 15.01.2024 | 12:43
Fatih Camii İmamı Galip Usta taburcu oldu: En kısa zamanda camiye geçmeyi arzu ediyorum | Video 03:01
Fatih Camii İmamı Galip Usta taburcu oldu: "En kısa zamanda camiye geçmeyi arzu ediyorum" | Video 15.01.2024 | 11:26
Üsküdar’da motosiklet sürücüsünü hayattan koparan kişinin ifadesi ortaya çıktı | Video 05:02
Üsküdar’da motosiklet sürücüsünü hayattan koparan kişinin ifadesi ortaya çıktı | Video 15.01.2024 | 13:11
Yasa dışı yollarla ülkeye getirilen 5 kilogram külçe altın ele geçirildi | Video 00:32
Yasa dışı yollarla ülkeye getirilen 5 kilogram külçe altın ele geçirildi | Video 15.01.2024 | 13:05
Köprüde defalarca kez makas atarak ilerleyen sürücü yakalandı | Video 00:56
Köprüde defalarca kez makas atarak ilerleyen sürücü yakalandı | Video 15.01.2024 | 12:49
Kardeşine ait kimliği kullanan ve 39 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı | Video 00:34
Kardeşine ait kimliği kullanan ve 39 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı | Video 15.01.2024 | 11:23
Değnekçileri böyle yakaladılar… İki ilçede iki suçüstü… 00:33
Değnekçileri böyle yakaladılar… İki ilçede iki suçüstü… 15.01.2024 | 11:46
Sarıyer’de ev sahibi kadın tarafından saldırıya uğrayan genç o anları anlattı | Video 08:42
Sarıyer’de ev sahibi kadın tarafından saldırıya uğrayan genç o anları anlattı | Video 15.01.2024 | 11:20
Yeni evli çiftin evini soyan şüpheli yakalandı | Video 00:34
Yeni evli çiftin evini soyan şüpheli yakalandı | Video 15.01.2024 | 10:55
Küçükçekmece’de 2 genç silahlı saldırıya uğradı: 2 yaralı | Video 06:28
Küçükçekmece'de 2 genç silahlı saldırıya uğradı: 2 yaralı | Video 15.01.2024 | 10:52
Müge Anlı SON BÖLÜM | 15 Ocak 2024 Pazartesi Tamamı Kesintisiz izle! | Video 04:58
Müge Anlı SON BÖLÜM | 15 Ocak 2024 Pazartesi Tamamı Kesintisiz izle! | Video 15.01.2024 | 10:27
Tanker, D100’de duraklama yapan otomobile çarparak 200 metre sürükledi: 1 yaralı | Video 02:05
Tanker, D100'de duraklama yapan otomobile çarparak 200 metre sürükledi: 1 yaralı | Video 15.01.2024 | 10:19
Canlı yayın açıp mahalle arasında havaya ateş açan maganda kamerada | Video 00:30
Canlı yayın açıp mahalle arasında havaya ateş açan maganda kamerada | Video 15.01.2024 | 10:18
Konteyner yüklü tırda 146 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 01:10
Konteyner yüklü tırda 146 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 15.01.2024 | 09:50
Pul biber poşetlerinden eroin çıktı | Video 01:55
Pul biber poşetlerinden eroin çıktı | Video 15.01.2024 | 10:03
Hatay’da trafik kazası! İşçi servislerinin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı | Video 02:41
Hatay'da trafik kazası! İşçi servislerinin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı | Video 15.01.2024 | 09:41
Germencik’te uyuşturucu çetesi çökertildi | Video 00:28
Germencik’te uyuşturucu çetesi çökertildi | Video 15.01.2024 | 09:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA