Gebze’de 7 katlı binanın çökmesinin ardından zeminin tomografisi santim santim çekiliyor | Video 02.11.2025 | 09:08 Gebze’de 7 katlı binanın çökmesinin ardından bölgede zemin araştırmaları gece saatlerinde sürüyor. AFAD ve üniversite ekipleri, yer altını görüntüleyen jeofizik cihazlarla hem çökme nedenini hem de çevredeki binaların güvenliğini belirlemeye çalışıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı binanın ardından bölgede zemin araştırmaları başlatıldı. AFAD koordinesinde üniversitelerden gelen uzman ekipler, çökme nedenini belirlemek ve çevredeki binaların güvenliğini değerlendirmek için jeofizik ölçüm çalışmaları yürütüyor.

ZEMİNİN TOMOGRAFİSİ ÇEKİLİYOR

Bilimsel yer altı görüntüleme tekniği ile yürütülen çalışmalarda, yere belirli aralıklarla kablolar serildi. Elektriksel Direnç Tomografisi (EDT) sistemiyle zemine elektrik akımı verilerek yer altındaki tabaka farklılıkları, su birikintileri ve zayıf zemin bölgeleri santim santim görüntülenerek bölgenin haritası çıkartılacak. Yapılan çalışmalarla, binanın çökmesine zemin kaynaklı bir sorun mu yoksa yapısal kusur mu neden olduğu ortaya çıkacak.

Öte yandan, tedbir amaçlı boşaltılan binaların altındaki zemin yapısı da aynı riskleri taşıyıp taşımadığı yönünden inceleniyor.