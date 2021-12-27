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OTOMATİK OYNAT
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Genç kadın kuryeyi acımasızca böyle darp ettiler | Video 27.12.2021 | 22:28
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İstanbul'da sahte içki operasyonu! Hem imalat hem satış... | Video 27.12.2021 | 17:12
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Avcılar'da kafeyi kurşunladı, gözaltına alındı | Video 27.12.2021 | 17:07
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Engelli çocuğa baba şiddeti güvenlik kamerasında | Video 27.12.2021 | 17:06
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Motosikletleri böyle çaldılar! Sahibi gibi davranıp... | Video 27.12.2021 | 16:55
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Koronayı yenen 90 yaşındaki Kore gazisi hayatını kaybetti | Video 27.12.2021 | 16:55
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Denizli'deki operasyonlarda uyuşturucu taciri 22 kişi tutuklandı | Video 27.12.2021 | 16:49
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Küçükçekmece'de düğün konvoyuna polis araçları da katıldı | Video 27.12.2021 | 16:51
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Polis uyuşturucu satıcılarına operasyon: 22 şüpheli tutuklandı | Video 27.12.2021 | 16:37
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Komşusunun kapısına çiğ yumurta ve kimyasal döküyordu, yakalandı | Video 27.12.2021 | 16:27
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Kadıköy'de dehşet anları! "Yan baktın" dediler, öldürdüler | Video 27.12.2021 | 15:10
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SON DAKİKA! Marmara Denizi ulaşımına lodos engeli | Video 27.12.2021 | 15:11
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Şanlıurfa'da kuyumcu soygunu kamerada | Video 27.12.2021 | 14:44
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Erzurum eksi 16'yı gördü şadırvanlar adeta buzdan şelaleye döndü | Video 27.12.2021 | 14:45
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sipariş götüren kadın kurye, trafik magandaları tarafından acımasızca darp edildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.