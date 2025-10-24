Geri manevra yaparken yayayı böyle yere serdi: Görünmez kaza kamerada | Video 24.10.2025 | 13:46 Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, aracını park halinden çıkarmaya çalışan sürücü, cadde üzerinde duran adama çarptı. Ne olduğunu anlayamayan adam savrulurken, sürücü son anda frene bastı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü aracını park yerinden çıkarmak için geri manevra yaptığı sırada, arkasında duran adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan adam kısa süreli panik yaşadı.Durumu fark eden sürücü hemen frene basarak aracı durdurdu. Sürücünün araçtan inip yardımına koştuğu yaya, şans eseri kazada ciddi bir yarala almadı.Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.