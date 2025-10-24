Geri manevra yaparken yayayı böyle yere serdi: Görünmez kaza kamerada | Video
24.10.2025 | 13:46
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, aracını park halinden çıkarmaya çalışan sürücü, cadde üzerinde duran adama çarptı. Ne olduğunu anlayamayan adam savrulurken, sürücü son anda frene bastı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Durumu fark eden sürücü hemen frene basarak aracı durdurdu. Sürücünün araçtan inip yardımına koştuğu yaya, şans eseri kazada ciddi bir yarala almadı.
Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:58
Köpek dehşetinin mağduru motokurye dehşet anlarını anlattı | Video 24.10.2025 | 13:46
00:32
00:38
02:29
03:28
Foça'da yaşanan selin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.10.2025 | 11:39
01:15
Manavgat'ta 19 adrese eş zamanlı baskın: 6 gözaltı | Video 24.10.2025 | 11:12
03:17
00:47
00:46
Karaman’da 71 milyon liralık uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 24.10.2025 | 09:34
00:37
01:02
00:40
01:51
00:13
Antalya’da sağanak sonrası çöken yola araç düştü | Video 23.10.2025 | 16:17
00:22
04:21
Eski eşi tarafından öldürülen iki çocuk annesi toprağa verildi | Video 23.10.2025 | 16:14
04:51
Foça, 1 saatlik yağışla sular altında kaldı | Video 23.10.2025 | 15:02
05:33
Zeytinburnu’nda bıçaklı kavga: 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti! | Video 23.10.2025 | 14:45
00:41
Kırşehir’de FETÖ'den hükümlü şüpheli bodrum katında yakalandı | Video 23.10.2025 | 14:04
00:15
Drift yaparken kameralara yakalanan araç trafikten men edildi | Video 23.10.2025 | 13:13