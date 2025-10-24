Video Yaşam Geri manevra yaparken yayayı böyle yere serdi: Görünmez kaza kamerada | Video
Geri manevra yaparken yayayı böyle yere serdi: Görünmez kaza kamerada | Video

24.10.2025 | 13:46

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, aracını park halinden çıkarmaya çalışan sürücü, cadde üzerinde duran adama çarptı. Ne olduğunu anlayamayan adam savrulurken, sürücü son anda frene bastı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü aracını park yerinden çıkarmak için geri manevra yaptığı sırada, arkasında duran adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan adam kısa süreli panik yaşadı.

Durumu fark eden sürücü hemen frene basarak aracı durdurdu. Sürücünün araçtan inip yardımına koştuğu yaya, şans eseri kazada ciddi bir yarala almadı.

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

